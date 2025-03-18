"Я была его вещью": экс-первая ракетка Украины рассказала о сексуальном насилии со стороны тренера

Бывшая украинская теннисистка Юлия Вакуленко рассказала, что терпела сексуальное насилие со стороны своего тренера, когда она была еще в юном возрасте.

В настоящее время 41-летняя Вакуленко стала одной из героинь журналистского расследования L'Equipe, посвященного жертвам насилия со стороны тренеров.

По словам Юлии, все началось в 1999 году во время юниорского турнира Roland Garros. На тот момент ей было всего 15 лет, а ее тренеру – 41.

"Мы делили одну комнату. Он лег рядом со мной, гладил меня, обнимал. Он говорил, что очень меня любит, что я принадлежу ему, что стану его женой и чемпионкой только благодаря ему. Я должна была всегда подчиняться, даже в сексуальных отношениях. Я была его вещью. Это были страшные страдания. Ты начинаешь ненавидеть себя, думаешь: "Это потому, что я красивая, это моя вина". Повседневная жизнь превратилась в ужас. Я не хотела, чтобы настало утро.

Я постоянно была наедине с ним. Он не разрешал мне общаться с другими, контролировал мой телефон, проверял все. Если он был недоволен, мог не разговаривать со мной или плохо меня тренировать. Это была настоящая манипуляция. Он создал эту ментальную зависимость. Я была полностью изолирована, никто не мог мне помочь. Я не видела выхода", – приводит слова Вакуленко btu.org.ua.

Теннисистка рассказала, что в итоге ей удалось найти выход из жуткой ситуации путем получения травмы незадолго до своего 18-летия.

"Я ударила по корзине с мячами и сломала левую руку. Два месяца я не могла тренироваться и не вернулась к нему. Я хотела начать новую жизнь. И выжить", – поделилась Юлия.

Отметим, что Вакуленко была первой ракеткой Украины в 2001 и 2003 годах, ее личный рекорд в рейтинге WTA – 32-е место в ноябре 2007 года.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист погиб, спасая людей во время пожара в ночном клубе.

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