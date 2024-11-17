"Я чуть не умер в июне": Майк Тайсон сделал откровенное признание после поражения от Джейка Пола

58-летний "Железный Майк" рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, которые имел перед возвращением на ринг.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон обратился к болельщикам после своего поражения от популярного блогера Джейка Пола.

Легендарный 58-летний боксер рассказал, что испытывал серьезные проблемы со здоровьем перед боем с 27-летней звездой YouTube.

"Это одна из тех ситуаций, когда ты проиграл, но все равно победил. Я благодарен за прошлую ночь. Никакого сожаления, что я вышел на ринг в последний раз. Я чуть не умер в июне. Мне сделали 8 переливаний крови. Я потерял половину своей крови и 25 фунтов (11,3 кг) в больнице и должен был бороться, чтобы восстановиться для боя, поэтому я победил.

То, что мои дети видят, как я стою один на один и заканчиваю 8 раундов с талантливым бойцом вдвое младше меня перед заполненным стадионом Dallas Cowboy – это опыт, о котором ни один мужчина не имеет права просить. Спасибо", – написал Тайсон на своей странице в соцсети X.

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Пол победил Тайсона единогласным решением судей – 80:72, 79:73, 79:73. Бой длился 8 раундов по две минуты. Отметим, что этот поединок имел официальный статус – результат внесен в статистику обоих боксеров.

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Добавим, что изначально Тайсон и Пол должны были сойтись в ринге еще 20 июля, но из-за ухудшения состояния здоровья "Железного Майка" поединок перенесли.

В конце мая легенде стало плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. У Тайсона начались тошнота и головокружение. Выяснилось, что у Майка обострилась язва, его госпитализировали.

Для Тайсона это был первый официальный поединок с 2005 года, когда он проиграл техническим нокаутом ирландцу Кевину Макбрайду. Теперь в послужном списке "Железного Майка" 59 боев: 50 побед (44 – нокаутом) и 7 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися. На счету Пола 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение.

Ранее сообщалось, что легендарный Эвандер Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Джейка Пола.

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