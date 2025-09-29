"Я чувствовала такую боль": Бех-Романчук впервые рассказала, как в ее организме оказался допинг

Марина Бех-Романчук / © Associated Press

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впервые рассказала, как в ее организме оказался допинг, из-за которого она получила дисквалификацию на четыре года.

В допинг-пробе Марины обнаружили запрещенное вещество – тестостерон.

В интервью Маше Ефросининой 30-летняя спортсменка призналась, что еще в 2020 году ей диагностировали синдром поликистозных яичников, последствия которого оказали непосредственное влияние на гормональный фон. Именно поэтому она не могла забеременеть.

"У меня есть проблемы со здоровьем. В 2020 году мне поставили диагноз – синдром поликистозных яичников. Он был поставлен, когда я перед ЧМ-2019 очень резко похудела. Похудела я на фоне того, что мне был поставлен неправильный диагноз по кишечнику, соответственно неправильное лечение. И там, опять же, я на сборах готовлюсь к чемпионату мира, возможности обследоваться нет. Плюс постоянное диетическое питание. И я потеряла за две недели 4,5 кг.

И это не просто мышечный вес ушел или еще что-то, а это был чистый жировой. Я сожгла весь жировой. И это все делалось также ради медали.

А это гормоны. Сначала все было хорошо, но потом через месяц после чемпионата мира, конечно, начали сыпаться мои гормоны. Я столкнулась с тем, что пропал цикл, потом он словно как восстановился, все хорошо, но зимой я обратилась к врачу с ощущением боли и после этого мне поставили диагноз – синдром поликистозных яичников", – рассказала Марина.

По словам легкоатлетки, несмотря на необходимость лечения, процесс все время осложнялся рисками провалить тест на допинг.

"Все эти годы я пролечиться так, как необходимо, не могла. Потому что постоянное лечение – это риски того, что ты где-то сдашь не такую пробу или еще что-то. Очень многие думают, что мы делаем, что хотим, а те, кто сдают положительную пробу, это человек сознательно где-то что-то принимает", – объяснила спортсменка.

Бех-Романчук призналась, что из-за болезни не могла забеременеть и начала лечение БАДами (биологически активные добавки – прим.).

"Если проходила обследование в 2022-м, и у меня был поликистоз, но в то же время происходила овуляция, которая позволяла мне беременеть, то в 2024-м после Олимпиады у меня овуляция как на Новый год была. И ты прекрасно понимаешь, что ты же не будешь ждать, когда у тебя случится счастливый месяц, через 3-4 месяца, и вообще будет ли он. Моя задача была наладить все гормоны для того, чтобы происходила полноценная овуляция, чтобы мы могли забеременеть.

Мы начинаем лечение БАДами. Проходим это лечение. Я на протяжении всех этих лет специально обследовалась у одного врача. Я его не меняла, потому что она прекрасно знала, какие лекарства мне можно назначить, какие категорически запрещены. Она знала, какие варианты мы категорически никогда не рассматриваем. И даже это лечение она настолько тщательно подбирала, чтобы это были БАДы, но чтобы нигде ничего не было, что содержит какие-то гормоны или что-то еще. То есть чтобы все это было осторожно и максимально качественно.

Потому что то, что я приехала с Олимпиады, и несколько месяцев не буду тренироваться, не говорит о том, что меня не будут тестировать. Я остаюсь элитной спортсменкой, и меня в дальнейшем тестируют, сколько они хотят и когда хотят", – рассказала Марина.

Спортсменка заявила, что у нее пошла аллергическая реакция на антибиотики.

"Мы начинаем это лечение. Конечно, у меня параллельно забирают пробы, это нормальные вещи. Но тогда тоже выдался довольно тяжелый период, потому что кроме того лечения, которое мне было назначено, мне еще были назначены антибиотики. И у меня на антибиотики пошла аллергическая реакция. Сначала я попила просто цетрин, вроде бы стало лучше.

Пошла сыпь. Она сначала была маленькая такая. В течение четырех-пяти дней все прошло. Но через два дня эта сыпь возвращается в более агрессивном виде и уже не только на спине, а на груди и лице. Я никогда не была аллергиком и потому не сталкиваюсь такими вещами. Но в тот момент я поняла людей, которые таким страдают, потому что у меня все горело, мне просто было тяжело дышать, у меня было такое впечатление, что у меня просто лицо сейчас взорвется. Это был просто ужас.

Я звоню своему врачу-дерматологу, что мне делать, потому что цетрин не помогает. Мне назначают другой препарат. На этот препарат у меня идет еще дополнительная аллергическая реакция. И потому, что уже ситуация становится критической, мне снова меняют лекарства и назначают еще другой препарат. Это был адский период, потому что у меня тогда еще на носу была важная съемка, которую планировали за два или три месяца, и оно все так – одно на другое наслоилось. Мы в конце месяца должны были ехать в Дубай, я с мужем, мне врачи говорят, что тебе косметику нельзя наносить, тебе на солнце нельзя, а я ни от чего не могу отказаться, потому что все спланировано.

Я помню, что тогда, в декабре, вообще сидела дома и никуда не выходила. Я к врачу съездила, она мне какой-то еще крем дополнительно назначила. И она мне говорит, что сейчас мы проходим лечение, и все, что ты принимаешь, нужно приостановить немного, потому что придется чистить организм. Ибо вся эта аллергическая реакция переросла в инфекционную и его нужно все полностью вычистить. Потому что организм теперь засорен всем этим лекарством.

И болело мне больше всего то, что кроме того, что по сезону ничего не получилось, так еще и забеременеть не получается. Какая беременность, когда мало того, что ты так лечишься, так еще параллельно болеешь, как не одним, так другим. Это меня просто так раздавливало, что я тебе даже передать этого не могу. Я чувствовала такую боль. Это просто было ужасно", – призналась спортсменка.

Также Марина рассказала подробности ситуации со своим положительным допинг-тестом.

"Меня обвиняли в приеме тестостерона. И ты представь меня, когда мне врач говорит то, что меня обвиняют в приеме тестостерона, человека, у которого синдром поликистозных яичников. То есть уже мой диагноз предполагает то, что у меня сам по себе тестостерон высокий, потому что с моим диагнозом именно тестостерон вызывает эти все фолликулы. То есть я лечилась. Я человек, который хочет забеременеть, который наоборот лечением пытался этот подавить тестерон, выровнять для того, чтобы у меня начали работать лучше женские гормоны. Вся моя задача была в этом. И меня обвиняют в приеме тестостерона. Представь мой шок.

А проблема в том, что у меня найден тестостерон наружного происхождения, то есть его не вырабатывает организм. И это было не вещество, это был распад ниже нормы обнаружения. То есть потом, как мне врач объяснил, сам по себе тестостерон, если ты его употребляешь, выводится он шесть или восемь месяцев. У меня октябрьская проба чистая, январская чистая проба. То есть, это уже говорит о том, что я априори не употребляла никакого тестостерона. Плюс мое лечение, желание стать мамой, для женщины, которая болеет синдромом поликистозных яичников, употребление вообще любого тесостерона, это выстрел себе в голову. И прежде всего человеку, который сдает 20-25 проб в год и сдает их в рандомный момент, когда угодно, принимать препарат, который выводится месяцы?", – добавила Марина.

По словам Бех-Романчук, независимые эксперты установили, что повышенный уровень тестостерона в ее организме повлекли за собой биологически активные добавки и индивидуальная реакция организма, а также стресс.

"Конечно, мы обратились к независимым экспертам, которые ознакомились со всем лечением, которые все просмотрели и, конечно, все упиралось в то, что биологически активные добавки вызвали эту проблему. Плюс индивидуальная реакция организма, плюс стресс, плюс те витамины, которые я принимала до этого. Все эти скачки и повлекли за собой, в принципе, эту всю историю.

И этот распад, ниже нормы обнаружения. То есть уже позже, и это вообще совсем недавно было обнаружено, вообще там процентность такая, что просто смешно. Я тебе откровенно скажу", – рассказала спортсменка.

Отметим, что в середине сентября 2025 года Марина объявила о своей беременности. Они с мужем, двукратным призером Олимпиады-2020 в плавании Михаилом Романчуком, впервые станут родителями.

Напомним, Бех-Романчук на Олимпийских играх-2024 заняла предпоследнее место в финале соревнований по тройному прыжку. На предыдущих двух Олимпиадах она выступала в прыжках в длину и тоже оставалась без медалей.

Марина – одна из самых успешных украинских легкоатлеток. Она является чемпионкой Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионкой Европы в помещении 2021 года в прыжках в длину, призеркой чемпионата мира 2019 года в прыжках в длину и многократной чемпионкой Украины.