"Я должен отобрать титул": непобедимый соперник Беринчика пригрозил украинцу нокаутом

Американский боксер легкого веса Кейшон Дэвис поделился ожиданиями от грядущего боя с чемпионом мира по версии WBO украинцем Денисом Беринчиком.

Американец уверен, что сможет победить украинского боксера и завладеть его чемпионским титулом, причем намерен выиграть поединок нокаутом.

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"Я очень взволнован, это "Мэдисон Сквер Гарден". Нью-Йорк – мой второй дом. У меня там семья, поэтому я готов приехать туда ради них. Это легендарное место. И теперь, когда я бьюсь там за свой первый титул чемпиона мира, это значит для меня еще больше.

Беринчик – непобедимый, никто не хочет потерять свой рекорд без поражений. Он идет на бой после своей самой большой победы, которая была против Эмануэля Наваррете. У него гораздо больше опыта, чем у меня. Я должен отобрать титул у него.

Я никогда не соревновался против такого стиля бокса, как у него. Это что-то новое для меня. Но если вам понравился мой последний бой, вас ждет то же самое – отличное шоу, адский поединок, который вы не сможете пропустить.

Чувствую себя чрезвычайно сильным, мотивированным. Ничто не может отвлечь меня от моей цели – стать чемпионом мира 14 февраля. Я чувствую себя отлично, я готов устроить шоу.

Я могу думать только о своем титуле чемпиона мира. Все зависит от того, как именно я нокаутирую Беринчика – тогда стану одним из тех великих имен, с которыми захотят биться", – сказал Дэвис в интервью The Ring.

Поединок между Беринчиком и Дэвисом состоится в ночь на 15 февраля в Нью-Йорке (США) на легендарной арене "Madison Square Garden".

Для Дениса это будет первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

В послужном списке 36-летнего Беринчика 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В активе 25-летнего Кейшона 12 побед (8 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио и владеет поясом WBO Intercontinental в легком весе.

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