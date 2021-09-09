"Я должен у вас спрашивать?" Журналист вывел Петракова на эмоции после ничьей с Чехией (видео)

"Я должен у вас спрашивать?" Журналист вывел Петракова на эмоции после ничьей с Чехией (видео)

Наставник "сине-желтых" был не в лучшем расположении духа после упущенной победы.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков на послематчевой пресс-конференции после ничьей с Чехией (1:1) эмоционально отреагировал на вопрос одного из журналистов об игровой схеме команды.

"А я должен вам позвонить по телефону и спросить, как играть? Или как? Ну, я так играю. Почему я должен менять схему? Скажите мне, почему? Потому что вы хотите, чтобы я поменял схему? Я же главный тренер. Понимаете? Я – главный тренер, я играю по такой схеме. Почему я должен менять схему?

Соболь отыграл? Я поставил, он отыграл. Разве вам не нравится? Что же делать. Вам не нравится эта сборная. Не всем же я должен нравиться", - сказал Петраков.

Поединок с чехами был для Петракова третьим во главе национальной команды.

1 сентября сборная Украины в матче отборочного турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с Казахстаном (2:2).

(2:2). 4 сентября "сине-желтые" в Киеве поделили очки с французами (1:1).

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