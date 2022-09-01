"Я этого не говорил": тренер Джошуа возмутился публикациями в СМИ по поводу поражения его подопечного от Усика

Роберт Гарсия, тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, остался недоволен тем, как иностранные журналисты передали его комментарии после реванша между Эй Джеем и украинцем Александром Усиком.

Американский специалист заявил, что его неправильно процитировали во время перевода с испанского на английский. Гарсия опроверг якобы свой тезис в СМИ о том, что Джошуа был психологически сломан в реванше против Усика.

"Я получил несколько сообщений с вопросом, действительно ли я такое сказал. Нет, я этого не говорил! После боя ни с кем на английском я не общался. Я дал интервью знакомому журналисту на испанском. А во время перевода получилось так, что Роберт сказал чепуху. Я говорил, что Усик получил серьезный урон в девятом раунде. Но в 10-м он вернулся еще сильнее. И мы должны этому аплодировать. Но это не значит, что Джошуа был психологически сломан", - объяснил Гарсия в интервью ESNEWS.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Отметим, что обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик - Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

СМИ отмечают, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Усиком и Фьюри может состояться в конце 2022 года.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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