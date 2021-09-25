"Я гарантирую вам": Чисора сделал смелый прогноз на бой Усик - Джошуа

"Я гарантирую вам": Чисора сделал смелый прогноз на бой Усик - Джошуа

По мнению Дерека, его соотечественник выиграет нокаутом.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора, который проиграл Александру Усику в 2020 году, дал прогноз на бой украинца с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

УСИК - ДЖОШУА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

37-летний боксер уверен, что его соотечественник одержит досрочную победу благодаря своему нокаутирующему удару.

"Все просто: у Джошуа есть нокаутирующая мощь, а в Усика ее нет. Бой может длиться шесть-семь раундов, но я гарантирую вам, что Усик ляжет. Джошуа доберется до него", - цитирует Чисору BBC.

Накануне поединка Усик и Джошуа стали на весы - британец перевесил украинца на 8,6 кг. После процедуры взвешивания боксеры провели финальную дуэль взглядов.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно в 23:50 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ТСН Проспорт, Усик пришел в костюме Джокера на пресс-конференцию и первую дуэль взглядов с Джошуа.

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