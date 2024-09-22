"Я гладиатор, и я не остановлюсь": Дюбуа прокомментировал зрелищную победу над Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа высказался о своей досрочной победе над Энтони Джошуа.

В интервью Sky Sports после боя Даниэль заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом, пока максимально не реализует себя на боксерском ринге.

"Я должен сказать только несколько слов: "Разве вам не весело?" Это было долгое путешествие, я благодарен, что оказался здесь. Я гладиатор, я воин до конца. Хочу достичь наивысшего уровня в этой игре и полностью раскрыть свой потенциал.

Я был как на американских горках. Это мое время, это моя история искупления, и я не остановлюсь, пока не раскрою весь свой потенциал", – сказал Дюбуа.

Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде. Перед этим он трижды отправил соперника в нокдаун – в первом, третьем и четвертом раундах.

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Для Дюбуа это была первая в карьере защита звания чемпиона мира. Ранее Даниэля, который досрочно победил хорвата Филиппа Хрговича в поединке за временный титул IBF, повысили до полноценного чемпиона организации после того, как бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик отказался от этого пояса.

Так что именно Дюбуа остается обладателем одного из четырех главных поясов в хевивейте. Другие три титула (WBA, WBO, WBC) принадлежат Усику, который 21 декабря 2024 года проведет реванш против Тайсона Фьюри.

В послужном списке 27-летнего Дюбуа теперь 22 победы (21 – нокаутом) и два поражения, которые он потерпел от Усика в 2023 году и своего соотечественника Джо Джойса в 2020 году.

34-летний Джошуа потерпел четвертое поражение в карьере. До этого Эй Джей в 2019 году уступил Энди Руису, а в 2021-м и 2022-м проиграл Усику.

Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа.

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