"Горжусь тем, что я украинка": Ястремская прокомментировала важную победу на Кубке Билли Джин Кинг (видео)

"Горжусь тем, что я украинка": Ястремская прокомментировала важную победу на Кубке Билли Джин Кинг (видео)

Теннисистка сократила отставание от сборной США.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эмоциями после первой победы в матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Украинка в двух сетах разобралась с Джессикой Пегулой – 6:3, 6:4.

"Сегодня я пыталась биться за каждый мяч, старалась не думать о давлении и хотела показать все на что я способна. После первого дня у меня был разговор с моим личным тренером, с капитаном нашей команды, и мы отлично подготовились к сегодняшней игре.

Хочу сказать, что я всегда горжусь своей страной и всегда горжусь тем, что я украинка. Всегда с удовольствием играю за свою страну, но сейчас в этот момент даже сложно описать это чувство. Мое сердце остается дома и я очень хочу вернуться туда, но головой я здесь и должен играть. У меня тоже есть ответственность за мою младшую сестру. Это просто отлично, что мы находимся здесь в безопасном месте и можем играть перед такими замечательными болельщиками с великолепной поддержкой. Просто прекрасно видеть повсюду украинские флаги", – сказала Ястремская.

Нет никакого специального, нежели вы являете свою страну ❤️ #BJKCup | @D_Yastremska pic.twitter.com/pFIjIWiPZD — Billie Jean King Cup (@BJKCup) 16 апреля 2022

Отметим, сейчас счет матчевой встречи 1:2 не в пользу украинских теннисисток. Дальше Завацкая сыграет с Элисон Риск. Если украинская теннисистка восторжествует, то решающим будет парное противостояние Людмилы и Надежды Киченок против американского дуэта Дезире Кравчук/Шелби Роджерс.

Поражение в квалификации вернет Украину в раунд плей-офф, а победа выведет в финальный турнир.

Ранее сообщалось, что перед матчем с США украинские теннисистки собрали почти миллион долларов на гуманитарную помощь для пострадавших от войны с Россией украинцев.

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