"Я хочу тебе е***о набить": скандальный Селезнев угрожал журналисту расправой (видео)

Форвард "наехал" на представителя СМИ и обматерил в телефонном разговоре.

Нападающий закарпатского "Миная" Евгений Селезнев вляпался в очередной скандал. Программа ТаТоТаке опубликовала запись телефонных разговоров футболиста с журналистом Андреем Сенькивым.

В выпуске от 25 ноября журналист распространил информацию о нарушении игроком дисциплины. Это сильно разозлило Селезнева и он начал звонить по телефону Сенькиву и крыть его бешеным матом, выражая свое возмущение.

Также Селезнев пригрозил приехать в Киев и поквитаться с журналистом.

"Ты просто меня взял и оговорил. Просто из ничего. Ты просто меня, как человека, взял и опозорил. Ни за что. Тогда я по-другому буду. Ты мне просто не оставляешь выбора. Я сейчас просто передам номер телефона людям и скажу: "Меня просто взяли и оговорили". Тогда ты будешь с ними разговаривать. Они сейчас в Киеве. И тогда ты... Они могут подъехать, да?

Ты сам не знаешь, на кого я кричал. Я кричал на тренера? Выходит ты лжец, ты п***абол. Слушай, вот честно, я приеду в Киев 12-го, я тебе таких лещей с**а даю. Я клянусь тебе. С**а, тебе звонили по телефону, а ты об***ался". Мне жаль твоих родителей, которые тебя, с**а, воспитали ложью, б***ь. Чтобы ты, с***а, потом лгал в этой жизни?

Ты можешь записывать разговор, мне вообще п***ю. Ну, глядишь, я знаю, где твоя студия. Я тебя дерну н***й 12-го. Когда вся команда приедет, б***ь, и ты перед ними тоже скажешь. Скажешь такое?" - говорит Селезнев на опубликованном видео.

Полный разговор Селезнева и Сенькива, а также слова главного тренера "Миная" Игоря Леонова, тоже обратившегося к журналисту, можно прослушать в видео.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

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