"Я иду за тобой, кролик": Фьюри угрожающе ответил на троллинг от Усика (видео)

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри записал видеообращение к чемпиону по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александру Усику.

Накануне украинец в соцсетях решил потроллить британца из-за его отнюдь не атлетической формы. "Пузо, ты где?", – посмеялся Усика над своим будущим соперником в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Фьюри с ответом не заставил себя ждать. Британец выложил видео на своей странице в Twitter, в котором дерзко вызвал Усика на поединок.

"Тайсон Фьюри здесь, чемпион мира по версии WBC, номер один. Усику, я вызываю тебя, средневес. Я иду за тобой, кролик. Ты знаешь, кто я. Я – "Цыганский король". Всегда был только один король. Приходи и возьми. Я тебя очень сильно разобью, маленький средневес. Я сделаю из тебя большую кучу татуировок, неудачник. Давай сделаем это", – заявил Фьюри.

Это call out @usykaa. Middleweight.



I AM COMING FOR YOU #RunRabbitRun



Вы знаете, что мы. The Gypsy King. There's only ever been one



Come get some! #boxing pic.twitter.com/LFrDj9JdKQ — TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 17, 2023

Ожидается, что поединок за звание "абсолюта" в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится весной этого года. Официально дату и место боя еще не объявляли.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья. В ночь на 4 декабря 2022 года "Цыганский король" вернулся в ринг и нокаутом победил своего соотечественника Дерека Чисору.

Читайте также:

Фаворит букмекеров и вероятная дата: что известно о бое за "абсолюта" Усик – Фьюри

"Пять лет назад он был никем": Фьюри пренебрежительно высказался об Усике в ожидании боя за "абсолюта"

"Пригласит меня в свой лагерь": британский супертяжеловес сделал прогноз на бой Усика с Фьюри