"Я на стороне украинского народа": новичок "Динамо" оправдался за скандальные репосты Соловьева

Владислав Бленуцe / © ФК Динамо Киев

Румынский новичок киевского "Динамо" Владислав Бленуце, который вляпался в скандал из-за пророссийского контента у себя в соцсетях, дал первое интервью в роли игрока украинского клуба.

23-летний форвард оправдался за свои зашкварные репосты в TikTok, в том числе речи пропагандиста государства-агрессора Владимира Соловьева и выступления с саундтреком российского сериала "Бригада".

Также в соцсетях жены футболиста были обнаружены фото с ностальгией по СССР и вырезки из речей президента РФ Владимира Путина.

"Я хочу доказать динамовским болельщикам, что я поддерживаю их мнение по поводу войны. Россия является агрессором и посягает на чужое. Это очень грустно, потому что Украина, защищая свою землю и своих граждан, теряет много людей на этой несправедливой войне. Это точно непростая ситуация для меня, потому что ее можно интерпретировать неправильно.

Я хочу заявить, что не поддерживаю Россию. И я точно никогда не говорил ничего плохого об Украине. Это была моя ошибка, что я перепостил эти публикации. Я не знал этих людей и не придавал значения их роли в российской пропаганде. Для меня они были ноунеймами. Когда мне объяснили, кто они такие, я осознал свою ошибку и понял, что попал в плохую ситуацию. Я абсолютно проевропейский и проукраинский человек, я на этой стороне.

Отношения с болельщиками? Я продемонстрирую свою искреннюю поддержку. Если кто-нибудь будет иметь ко мне вопросы, то я открыт к общению, готов встретиться с каждым болельщиком и все объяснить. Я повторюсь, что я не поддерживаю Россию. Я на стороне украинского народа", – приводит слова Бленуце официальный сайт "Динамо".

Ранее "Динамо" выступило с официальным заявлением по поводу скандала вокруг новичка клуба, подчеркнув, что Бленуцe "подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки".

В то же время сам игрок записал видеообращение к украинцам на украинском языке.

Отметим, что Бленуце подписал с "Динамо" контракт до лета 2030 года.

За место в стартовом составе киевского клуба Бленуце будет конкурировать с другими двумя нападающими – Эдуардо Герреро и Матвеем Пономаренко. Основной форвард "бело-синих" Владислав Ванат 1 сентября официально перешел в испанскую "Жирону".

Напомним, "Динамо" выиграло четыре матча подряд на старте нового сезона УПЛ и с 12 очками единолично возглавляет турнирную таблицу.

В пятом туре УПЛ, который состоится после международной паузы, подопечные Александра Шовковского 13 сентября на выезде сыграют против "Оболони".