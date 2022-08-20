"Я на стороне Украины": Владимир Кличко пожелал успехов Усику и Джошуа перед боем-реваншем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал предстоящий реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Легендарный украинский боксер пожелал удачи обоим боксерам накануне реванша. На своей странице в Twitter Владимир Кличко опубликовал совместные фото с Усиком и Джошуа.

"Сегодня у нас бокс в супертяжелом весе между двумя мужчинами, которых я уважаю и знаю по-разному. Я желаю вам обоим успехам, но знайте, что я на стороне Украины", - написал Кличко-младший.

Heavyweight Boxing today with two men I respect and know in different ways. I wish you both success but know Ukraine is where I stand!! ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ — Klitschko (@Klitschko) August 20, 2022

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко поддержал Усика перед реваншем с Джошуа. Легендарный чемпион и мэр Киева записал видеообращение к своему соотечественнику.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. Ориентировочное время начала - в 23:00 по киевскому времени.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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