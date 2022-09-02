"Я, на всякий случай, прописан": Усик с юмором ответил Фьюри, который обозвал украинца "бомжом"

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик остроумно отреагировал на оскорбления со стороны обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

После победы Усика над Джошуа в реванше "Цыганский король" заявил, что готов выйти в ринг против Александра и "лишит украинского бомжа его титулов".

На пресс-конференции в Киеве украинский боксер вспомнил это наглое высказывание британца, прокомментировав его в довольно шутливой манере.

"С Фьюри поединок хочется. Он будет очень громким. Он же говорит, что он - "Король королей", всех бьет, всех побьет. "Бомжами" обзывает и все такое. Я, на всякий случай, прописан, и постоянное место жительства у меня есть. Да, когда-то не было прописки, но сейчас все четко. Даже дом есть. Да, громкий поединок с ним будет.

О завершении карьеры, конечно, тоже думаю. С сыновьями своими об этом общался, и все такое. Но еще хочется побоксировать на "Олимпийском". Вот на нем можно отбоксировать и сказать: "Я очень вас благодарю, а дальше уже будем работать в другом направлении". На "Олимпийском" можно будет уже завязывать. Можно даже будет Фьюри во второй раз там набуцкать", - сказал Усик.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По словам менеджера украинского боксера Эгиса Климаса, бой за звание абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри может состояться в конце 2022-го или начале 2023 года.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

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