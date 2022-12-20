"Я написал свою историю": действующий обладатель "Золотого мяча" решил завершить карьеру в сборной Франции

Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензем решил завершить карьеру в национальной команде.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Я приложил усилия и сделал ошибки, чтобы быть там, где я сегодня, и я горжусь этим! Я написал свою историю, а наша заканчивается", — написал он.

При этом по информации Footmercato, решение Бензема по завершению своих выступлений за национальную сборную Франции не является окончательным.

Отмечается, что Бензема может остаться в обойме национальной команды, если главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинет свой пост, а заменит его экс-наставником мадридского "Реала" Зинедин Зидан.

Бензема дебютировал за сборную Франции в 2007 году, а суммарно провел за команду 97 матчей, в которых забил 37 голов. В период с 2015 по 2021 годы форвард "Реала" в сборную Франции не вызывался из-за скандала с шантажом партнера по команде Матье Вальбуэна.

Читайте также:

Выместил ярость: лидер сборной Марокко сорвался на президента ФИФА после матча за "бронзу" ЧМ-2022

Мечтает возглавить действующих чемпионов: еще одному специалисту предложили тренировать сборную Бразилии

"Мы ведем дискуссии": в "Шахтере" ответили, изменит ли Мудрик клубную прописку