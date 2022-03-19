"Я наполовину украинец": экс-звезда "Шахтера" помогает беженцам из Украины

Румынский футболист поселил в гостиницу семью товарища.

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Разван Рац рассказал, как помогает Украине на фоне борьбы с российскими оккупантами.

"Я наполовину украинец. Непрерывно говорю по телефону и поддерживаю связь со многими людьми, которые приехали в Румынию. У меня много друзей, которые предоставляли разные места для убежища."

Приехала жена друга с двумя детьми, девочкой и мальчиком, я их поселил в гостиницу. Муж так и не смог пересечь границу. Те, кто работает у меня в отеле, готовят еду для нескольких человек", – поделился Рац в комментарии AS.ro.

Напомним, что донецкий "Шахтер" передал теплую одежду на общую сумму более 1 миллиона гривен для нужд мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

Читайте также:

Соберут средства на аукционе: еще один клуб АПЛ не обошел беду Украины (фото)

Соберут средства для Украины: соперник "сине-желтых" на ЧМ-2022 проведет товарищеский матч со сборной Польши

Английский клуб пожертвует Украине весь доход по продаже билетов на матч против команды российского олигарха