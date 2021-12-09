"Я не единственный, кому он угрожал": известный журналист подал заявление в полицию на Селезнева

"Я не единственный, кому он угрожал": известный журналист подал заявление в полицию на Селезнева

Новый скандал вокруг одиозного футболиста набирает обороты.

Журналист и ведущий программы "ТаТоТаке" Андрей Сенькив написал заявление в полицию на форварда "Миная" Евгения Селезнева, который в телефонном разговоре обматерил его и угрожал расправой.

Об этом Сеньков сообщил на своей странице в Facebook, подробно объяснив ситуацию.

"Бог и еще куча людей свидетели - я не хотел публиковать наш разговор с Селезневым, который состоялся еще 25 ноября. Он угрожал тем, что меня наберут какие-то люди, а потом и подъедут. Решил так - наберут, тогда будем разбираться. Меня не набрали... И я забыл за всю эту историю... Но вчера вспомнил... Звонки сыпались с самого утра. Селезнев не подбирал слов, обзывал и прямо угрожал.

От Селезнева я реально устал. Несколько дней провести в общении с ним - то еще удовольствие. Поэтому с сегодняшнего дня я заблокировал его, где только можно. Трубку от других людей из клуба тоже не поднимаю. Мы достаточно наговорились. Стоп!

Единственное место, где я готов разбираться с Селезневым - правозащитные структуры. Заявление в полицию я уже подал. Она "в проработке". Это нужно было сделать - знаю точно, что я не единственный, кому так угрожал Селезнев. Есть куча историй в публичной плоскости, а есть и непубличные - страдали и журналисты, и футболисты команд-соперниц. Но они решили не давать ход этим историям в публичной плоскости. Это неправильно. Таких рекордсменов нужно наказывать. Законными методами", - написал Сеньков в соцсети.

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