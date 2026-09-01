"Я не х** с горы": титулованный украинский боксер прокомментировал свою мобилизацию в ВСУ

Евгений Хитров / facebook.com/khytrov

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Бывший украинский боксер Евгений Хитров прокомментировал свою мобилизацию в ряды Вооруженных Сил Украины.

"Ребята, ну что я вам хочу сказать? Вот так страну прославляешь, б***ь, прославляешь всю жизнь, а потом, с**а, вот так хоп, н***й, и тебя, б***ь, "мусорки" в Кривбассе, б***ь, молодые подвинтили, б***ь, и привезли в ТЦК. Поэтому, б***ь, вот такая вот жизнь, б***ь.

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Менты помогают, б***ь, ТЦКшникам, б***ь, паковать нормальных людей. Это война, я все понимаю, б***ь. Но я как бы тоже не х** с горы, б***ь, понимаете? Всю жизнь, б***ь, с 13 лет, б***ь, флаг Украины поднимаю, б***ь, выше н***й некуда. Б***ь, Олимпиада, чемпионаты мира и все остальное. Ну, б***ь, всем по х** вообще, б***ь. Так что вот такая вот жизнь, б***ь.

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Поэтому для кого-то есть привилегии, б***ь, для кого-то их, н***й, нет. И приходится вот так, б***ь, в казарме нюхать потняки, б***ь, как, с**а, на сборах в молодые годы, б***ь. Жизнь, б***ь", — сказал Хитров в своем Instagram.

Хитров становился чемпионом мира в среднем весе по версии Североамериканской боксерской федерации (NABF) и чемпионом США во втором среднем весе по версии WBC. В 2011 году он завоевал "золото" чемпионата мира среди любителей, а в 2013-м стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Также Хитров был участником Олимпиады-2012, где в 1/8 финала потерпел очень спорное поражение от британца Энтони Огого. Украинец дважды отправлял соперника в нокдаун и по сумме трех раундов общий счет был ничейным (18:18), но судьи отдали победу местному боксеру.

Хитров закончил профессиональную карьеру в 2019 году, одержав 20 побед (17 — нокаутом) и потерпев два поражения. В последнем бою он победил техническим нокаутом в третьем раунде ганского боксера Эрнеста Амузу.

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В прошлом году Хитрова задержали в Кривом Роге. Ему предъявили обвинения в системном хищении имущества с сельхозпредприятий.

Ранее сообщалось, что вратаря сборной Украины по хоккею мобилизовали в ВСУ.

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