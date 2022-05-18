"Я не могу слушать дерьмо российской пропаганды": титулованная украинская каратистка – о реальной ситуации в Украине

"Я не могу слушать дерьмо российской пропаганды": титулованная украинская каратистка – о реальной ситуации в Украине

Серебряный призер Олимпиады-2020 каратистка Анджелика Терлюга рассказала иностранным коллегам, что на самом деле происходит в Украине.

Российские оккупационные войска продолжают ежедневно обстреливать украинские города.

Об этом Терлюга написала на своей странице в Instagram.

"Многие мои спортивные друзья расспрашивали о войне в Украине. Поэтому, мои дорогие друзья, ничего не идет к лучшему. Россияне до сих пор убивают, каждый день бомбят украинские города, некоторые части Украины оккупированы россией, чтобы засунуть туда свои правила жизни".

Российская пропаганда такая безумная! Я не могу слушать их дерьмо. И не могу вообразить, что в это верит другой народ. Украинцы смелы и продолжают бороться с этим каждый день! Мы хотим сохранить нашу свободу и построить наше будущее без пути и российских правил.

Спасибо всем, кто поддерживает Украину в этот трудный период! Ваши хорошие слова и поступки очень важны для нас. Мы никогда не забудем вашу помощь!" – написала каратистка.

Напомним, что Терлюга стала чемпионкой этапа Премьер-лиги WKF в Марокко.

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