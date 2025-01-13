"Я не ожидал этого": промоутер Фьюри отреагировал на его решение завершить карьеру

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал тот факт, что британский боксер объявил о завершении карьеры.

По словам промоутера, такое решение "Цыганского короля" стало для него неожиданностью.

Уоррен отметил весомые достижения Фьюри, которыми он может гордиться, и дал своему клиенту единственный совет – наслаждаться жизнью.

"Если это то, что он хочет сделать, значит, он должен это сделать. Он заработал много денег, он многого достиг и после обсуждения со своей семьей принял решение. У него была фантастическая карьера. Пусть теперь наслаждается.

Я не ожидал этого, но это его жизнь. Он был разочарован результатом боя с Усиком, но изменить его уже нельзя.

Тайсон может гордиться тем, чего он добился в карьере, особенно после своего второго возвращения. Поэтому я скажу ему только одно: наслаждайся жизнью", – сказал Уоррен в интервью Boxing on TNT Sports.

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За свою карьеру Фьюри провел 37 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 34 победы (24 – нокаутом). В пассиве 36-летнего "Цыганского короля" два поражения (оба – от Александра Усика), еще один бой британец свел к ничьей (против Деонтея Уайлдера).

В своем последнем поединке Фьюри в ночь на 22 декабря 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) единогласным решением судей проиграл в реванше Усику и не смог отобрать у украинца титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе

Ранее сообщалось, что Фьюри не признал поражение от Усика в реванше, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

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