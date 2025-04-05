"Я не сексист": легкоатлет Кравчук попросил прощения за свои слова о женском футболе

Вадим Кравчук

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Украинский прыгун в высоту Вадим Кравчук попросил прощения за свои сексистские комментарии о женском футболе.

Легкоатлет опубликовал пост на своей странице в Instagram, объяснив, какую мысль на самом деле хотел донести, когда вляпался в скандал.

"Хочу попросить прощения у всего женского сообщества. Беру ответственность за свои слова и сложившуюся ситуацию.

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Мне очень досадно, что произошла такая ситуация касательно моего комментария под постом "Суспільне Спорт", который позже я удалил. Прошу прощения у всех женщин. Любые слова будут звучать как оправдание, но моя мысль заключалась в том, что сейчас трудно сравнить мужской и женский футбол, ведь большинство мужчин не имеют возможности участвовать в соревнованиях и тренировках, потому что защищают нашу страну.

При этом женщины вынуждены брать на себя большинство мужской работы при нынешних реалиях. Я не являюсь сексистом. И мне досадно, что я ошибся в донесении мнения и был резким", – написал Кравчук.

Ранее Кравчук под постом Суспільне Спорт в Instagram, что женская сборная Украины по футболу осудила сексистские высказывания президента "Ингульца" Александра Поворознюка, написал "поддерживаю женский футбол, но на уровне с мужчинами можете быть также в окопах".

Затем легкоатлет в комментариях вступил в словесные перепалки с другими пользователями, пожаловавшись, что женщины не являются военнообязанными в отличие от мужчин. Кравчук возмутился, что во время войны женщины имеют право выезда за границу, а мужчин "ловят как собак". Также Вадим написал, что "не равняется женщина с мужчиной".

28-летний Кравчук – участник Евро-2025 по легкой атлетике в помещении, которое состоялось в нидерландском Апелдорне. Там Вадим не сумел преодолеть квалификацию, закончив выступления на высоте в 2,18 м.

Напомним, президент "Ингульца" Александр Поворознюк закварился сексистским заявлением, что "с красивыми девушками нужно что-то другое делать, а не в футбол играть".