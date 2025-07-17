"Я не стар": Усик ответил, не помешает ли ему возраст победить Дюбуа в реванше

Александр Усик / © Associated Press

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос, не считает ли, что возраст может помешать ему победить обладателя титула IBF Даниеля Дюбуа в бою-реванше.

"Послушайте, я уважаю этого парня, он молод. Он мотивирован, но я тоже. Я не стар. 38 лет – это не старый. Увидим в субботу", – сказал Усик на пресс-онференции.

Также Александр рассказал о важности поединка против Дюбуа для него, его команды и всей Украины.

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"Каждый мой бой важен для меня и для команды. Сейчас этот бой важен для моей страны и для воинов, которые ее защищают. Это мотивация для моих людей. Это очень важно для меня", – отметил Усик.

На пресс-конференцию перед реваншем с Дюбуа украинский боксер пришел в образе гетмана Павла Скоропадского.

В конце пресс-конференции Усик и Дюбуа устроили дуэль взглядов.

Добавим, что накануне Усик и Дюбуа провели открытую тренировку, на которую украинец вышел в футболке с надписью "Освободите защитников "Азовстали".

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Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

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Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.