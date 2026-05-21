"Я не вернусь": Усик назвал количество боев, которое проведет до завершения карьеры

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик накануне своего боя с легендарным кикбоксером Рико Верховеном рассказал, сколько поединков собирается провести до завершения карьеры.

39-летний украинский боксер заявил, что после боя с Верховеном запланировал для себя еще два поединка.

Александр подчеркнул, что не намерен возвращаться в бокс после того, как объявит о завершении карьеры.

"Три боя (включая Верховена — прим.) и карьера окончена. Это не стопроцентно, но когда я скажу, что завершил карьеру, я не вернусь", — приводит слова Усика издание Boxing Scene.

Ранее Усик говорил, что после боя против Верховена желает встретиться в ринге с победителем поединка Даниель Дюбуа — Фабио Уордли. Своим последним соперником украинец хочет видеть Тайсона Фьюри.

Также Александр заявил о намерении уже в этом году в четвертый раз стать абсолютным чемпионом мира. Для этого ему нужно вернуть себе титул WBO, от которого он отказался в ноябре прошлого года.

Сейчас поясом WBO в супертяжелом весе владеет Дюбуа, который в мае этого года отобрал его у Уордли, одержав победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

На прошлой неделе Уордли активировал опцию реванша с Дюбуа. Ожидается, что второй бой между британцами состоится в 2026 году.

Отметим, что Усик уже дважды бился с Дюбуа — в августе 2023 года и в июле 2025-го. Оба раза украинец победил нокаутом.

Когда бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

