"Я не вернусь в Беларусь": легкоатлетка Тимановская вылетела из Токио в Польшу

"Я не вернусь в Беларусь": легкоатлетка Тимановская вылетела из Токио в Польшу

Спортсменка прибыла в аэропорт в сопровождении полицейских.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в среду, 4 августа, вылетела из Японии в Польшу, выдавшую ей гуманитарную визу.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает France 24.

Отмечается, что спортсменка прибыла в аэропорт Нарита к востоку от Токио в сопровождении полицейских. Девушка отказалась от общения с журналистами и быстро исчезла в лифте в VIP-зону.

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По словам людей, знакомых с ситуацией, Тимановская села на рейс LOT Polish Airlines в 10:20 по местному времени.

24-летняя легкоатлетка должна была участвовать в женском забеге на 200 метров в понедельник. По ее словам, за день до этого в ее комнату в Олимпийской деревне пришел главный тренер из Беларуси, который попросил ее уйти.

"Я не вернусь в Беларусь", — сказала она тогда в интервью журналистам.

Как сообщалось, 1 августа на Олимпийских играх-2020 в Токио разгорелся громкий скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников.

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