"Я не жалкий неудачник": Лопес не согласился с вердиктом судей после потери чемпионских титулов

"Я не жалкий неудачник": Лопес не согласился с вердиктом судей после потери чемпионских титулов

Теофим убежден, что именно его должны были объявить победителем боя.

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес прокомментировал свое поражение в бою с Джорджем Камбососом.

Американец возмутился решением судей, по итогам 12 раундов вынесших вердикт в пользу боксера из Австралии.

"Камбосос - хороший боец, но я сегодня победил. Все это знают. Рефери не поднял мою руку, но сегодня я одержал победу. Мне плевать, что все говорят. Я сегодня победил. Я хочу поблагодарить Бога и всех, кто сегодня сюда пришел.

Я не жалкий неудачник. Я одинаково воспринимаю свои победы и поражения. Я настоящий чемпион. Я вышел сюда и сделал то, что должно было сделать. Я вышел и выложился по максимуму. Меня не волнует, что говорят другие. Это переворот, мы не остановимся и будем идти вперед. Я люблю вас всех", - сказал Лопес после поединка в интервью DAZN.

Заметим, что после этих слов зрители, смотревшие бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, освистали Лопеса.