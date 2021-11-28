"Я не жалкий неудачник": Лопес не согласился с вердиктом судей после потери чемпионских титулов

Теофим убежден, что именно его должны были объявить победителем боя.
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес прокомментировал свое поражение в бою с Джорджем Камбососом.
Американец возмутился решением судей, по итогам 12 раундов вынесших вердикт в пользу боксера из Австралии.
"Камбосос - хороший боец, но я сегодня победил. Все это знают. Рефери не поднял мою руку, но сегодня я одержал победу. Мне плевать, что все говорят. Я сегодня победил. Я хочу поблагодарить Бога и всех, кто сегодня сюда пришел.
Я не жалкий неудачник. Я одинаково воспринимаю свои победы и поражения. Я настоящий чемпион. Я вышел сюда и сделал то, что должно было сделать. Я вышел и выложился по максимуму. Меня не волнует, что говорят другие. Это переворот, мы не остановимся и будем идти вперед. Я люблю вас всех", - сказал Лопес после поединка в интервью DAZN.
Заметим, что после этих слов зрители, смотревшие бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, освистали Лопеса.
- Лопес проиграл Камбососу раздельным судейским решением (115-111, 113-114, 115-112) и потерял чемпионские пояса по версиям IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.
- Для Лопеса это поражение стало первым в карьере. Ранее в его активе было 16 побед (12 - нокаутом) в 16 поединках.
- Камбосос одержал 20-ю победу (10 - нокаутом) на профессиональном ринге. В его послужном списке ни одного поражения.