"Я нокаутирую его": жертва Ломаченко хочет реванша с украинцем

Американский проспект легкого веса Джемейн Ортис считает, что может нокаутировать украинца Василия Ломаченко в реванше.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Themistode.

"В его команде считают, что он победил 8:4. Я верю, что это я выиграл 8:4. В конце концов, когда люди говорят в СМИ, то это просто мнение".

Я бы с удовольствием провел реванш. Если Лома даст мне еще одно сражение, то я думаю, он будет интереснее для фанатов. Они хотят увидеть это. Если в команде Ломаченко действительно верят, что победили, подраемся снова и посмотрим, сможет ли он выиграть с большим преимуществом, или же это сделаю я. Знаю, что если встречусь с ним еще раз, то нокаутирую его. Я не позволю довести бой до судейского решения", – сказал Ортис.

Ломаченко одержал победу над Ортисом в ночь на 30 октября. Боксеры прошли полную дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно предпочли украинца: 115-113, 116-112, 117-111.

На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу.

В активе 26-летнего Ортиса 16 побед (8 – нокаутом), одна ничья и одно поражение.

Ожидается, что уже в следующем поединке Ломаченко будет боксировать с абсолютным чемпионом мира американцем Девином Гейни за все пояса легкого дивизиона. После победы над Ортисом украинский боксер встретился на ринге со своим будущим соперником.

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