"Я очень впечатлен": тренер "Эвертона" похвалил Миколенко за трудолюбие и изучение английского языка

Коуч "ирисок" уверен, что молодой украинец сможет реализовать свой потенциал.

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес рассказал об адаптации украинского защитника Виталия Миколенко на туманном Альбионе.

Испанский специалист признался, что приятно удивлен уровнем знаний английского языка 22-летнего украинца.

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"Мы давно следили за этим игроком, он был одним из главных кандидатов на позицию левого защитника. Но я действительно был впечатлен, потому что мы думали, что он не знает английского. Оказалось, что он более-менее понимает многие вещи. Миколенко очень увлечен. Мы уже видели видео, где он и Паттерсон рассказывают, чем они хотят заниматься.

Миколенко - трудяга, добрый парень. Он всегда осведомлен о том, что происходит вокруг, постоянно спрашивает обо всем. Я очень впечатлен, но я считаю, что любому игроку, особенно легионеру, перешедшему из Украины, нужно время на адаптацию. Но я вижу в нем потенциал, он может стать очень хорошим игроком для "Эвертона" через 4-5 лет", - сказал Бенитес на пресс-конференции перед матчем 22-го тура АПЛ против "Норвича".

Поединок "Норвич" - "Эвертон" состоится в субботу, 15 января. Начало - в 17:00 по киевскому времени. Если Миколенко выйдет на поле, то это будет его первый матч в английской Премьер-лиге.

Ранее Виталий дебютировал за мерсисайдский клуб в Кубке Англии, где помог "ирискам" пробиться в следующий раунд.

После 18 сыгранных встреч "ириски" занимают 15-е место в АПЛ, набрав 19 очков.

Миколенко подписал с "Эвертоном" контракт до июня 2026 года.

За футболиста сборной Украины "мерсисайдцы" заплатили "Динамо" около 23,5 миллионов евро. Это третий по стоимости трансфер "на выход" в истории киевского клуба.

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