"Я осуществил все футбольные мечты": экс-капитан клуба АПЛ объявил о завершении карьеры

Аргентинец повесил бутсы на гвоздь в возрасте 39 лет.
Бывший защитник сборной Аргентины Фабрисио Колоччини завершил карьеру футболиста.
Об этом 39-летний аргентинец сообщил на своей странице в Instagram.
"Я осуществил все свои футбольные мечты", – написал аргентинец.
- Последним клубом Колоччини был аргентинский "Альдосиви", в котором он выступал с июля этого года. Наибольшую популярность в Европе защитник приобрел благодаря выступлениям в "Ньюкасле", в котором футболист носил капитанскую повязку.
- В составе сборной Аргентины Колоччини провел 39 матчей, отличившись одним голом. Кроме того, он стал победителем молодежного чемпионата мира в 2001 и Олимпиаде-2004.
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