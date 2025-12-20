"Я показал свой личный максимум": Джейк Пол прокомментировал поражение от Джошуа

Джейк Пол / © Associated Press

Видеоблогер Джейк Пол прокомментировал поражение нокаутом в бою против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"Неплохая взбучка от одного из лучших, кто когда-либо выходил в ринг. Я люблю это дело. Я вернусь и когда-нибудь завоюю чемпионский пояс.

Удивлен ли я, что продержался шесть раундов? Честно говоря, нет, я не удивлен. Я просто устал, если откровенно. Было очень тяжело справляться с его весом. Думаю, будь у меня лучше выносливость, я смог бы держать темп и продолжать биться. Но он выступил отлично. Он бьет очень сильно, а я показал свой личный максимум", – сказал Пол.

Напомним, Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде, до этого трижды отправив его в нокдаун.

Для 36-летнего британца это 29-я победа на профессиональном ринге (26 – нокаутом) при 4 поражениях, два из которых он потерпел от украинца Александра Усика.

Эй Джей вернулся на ринг впервые с сентября прошлого года, когда он нокаутом проиграл Даниелю Дюбуа.

Поражение от Джошуа стало для 28-летнего Пола только вторым в профессиональном боксе. Впервые шоумен проиграл в феврале 2023 года Томми Фьюри, младшему сводному брату экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Также Джейк одержал 12 побед (7 – нокаутом).

В предыдущем бою Пол в июне этого года единогласным решением судей одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Перед этим звезда YouTube в ноябре прошлого года одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.