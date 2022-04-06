"Я понимаю, почему так много чемпионов пришло именно из вашей страны": известный тренер обратился к украинскому народу (видео)

"Я понимаю, почему так много чемпионов пришло именно из вашей страны": известный тренер обратился к украинскому народу (видео)

Тедди Атлас назвал украинцев очень храбрыми людьми.

Известный американский тренер по боксу Тедди Атлас обратился к украинцам, продолжающим непрерывно бороться с российскими оккупантами.

Обращение специалиста к народу опубликовал World Boxing Council Ukraine в Facebook.

"Я Тедди Атлас, и это послание к людям из Украины. Вы – очень особенные люди, вы – храбрые и гордые! И сейчас я понимаю, почему так много чемпионов мира пришло именно из вашей страны.

Я также понимаю, что люди дерутся, воюют за детей, за их дома, за их страну, за свое право выбирать судьбу на собственной земле, проживать их жизнь там, где они должны ее проживать.

Я знаю, что эти люди – Вы, никогда не могут быть побеждены врагом, который дерется ради наживы, за какое-то имущество, власть и зло. Мы все чувствуем вашу волю к победе, вашу любовь к вашей стране. Чувствуем вашу преданность, мы чувствуем это.

Мы чувствуем ваш дух, мы чувствуем все это, и так же ощущает это Господь Бог. Наши молитвы с вами", – сказал Атлас.

Отметим, что в 2018 году под руководством Тедди Атласа украинец Александр Гвоздик получил чемпионский титул.

Напомним, что известная спортивная журналистка и жена защитника сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан очень эмоционально обратилась к россиянам, чья армия продолжает убивать украинцев по приказу своего президента Владимира Путина.

Читайте также:

"Не**й родину любить на расстоянии": Шахов предлагает депортировать всех россиян, которые в других странах проводят марши в поддержку войны

В боях под Херсоном погиб титулованный украинский легкоатлет-рекордсмен

Подверг сомнению зверства россиян в Буче: экс-футболист английского клуба оскандалился и потерял работу