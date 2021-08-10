"Я против травли 19-летнего ребенка": Беленюк заступился за Магучих, на которую "наехали" из-за фото с россиянкой

"Я против травли 19-летнего ребенка": Беленюк заступился за Магучих, на которую "наехали" из-за фото с россиянкой

Жан отметил, что Ярослава - патриот и герой Украины.

Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио, отреагировал на скандал с легкоатлеткой Ярославой Магучих. Накануне на юную спортсменку обрушился шквал критики в Сети после совместного фото с представительницей команды ОКР Марией Ласицкене.

"Во-первых, ни на секунду не сомневаюсь, что Ярослава Магучих является патриотом Украины и она реально герой, потому что боролась за такую медаль. По поводу травля ребенка, которому 19 лет, я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия о том, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, я думаю, что проблема именно в этом заключается.

Я уверен на 100%, что Ярослава это сделала в момент когда ты становишься олимпийским призером и ты находишься в состоянии эйфории, она искренне обняла свою конкурентку, с которой они соревновались", - отметил Беленюк в интервью телеканалу НАШ.

Добавим, 19-летняя Магучих также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. А Ласицкене - капитан Вооруженных сил РФ, в 2018 году она была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.

Ранее на защиту Ярославы встал каратист Станислав Горуна, заявив, что "спорт - вне политики".

На Олимпийских играх в Токио украинские спортсмены завоевали 19 медалей : одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. В медальном зачете Олимпиады-2020 наша сборная заняла 44-е место, а по количеству наград стала 16-й.

Олимпиада-2020: главные итоги Игр в Токио для Украины

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