"Я против войны и страданий невинных людей": одна из лучших теннисисток планеты поддержала Украину

Польская спортсменка выразила свою солидарность с украинским народом.

Четвертая ракетка мира Ига Свентек высказалась о войне, которую Российская Федерация развязала на территории Украины.

Польская теннисистка поддержала украинский народ и призвала помогать всем украинцам, пострадавшим от российских захватчиков.

"Я против этой войны и страданий невинных людей. Я хочу продемонстрировать, пусть и символично, свою солидарность с Украиной, поэтому свои матчи в Индиан-Уэллс я буду играть с лентой цветов украинского флага. Если другие игроки выразят желание поддержать Украину этим символическим жестом, мы приготовили много лент и можем дать вам их.

Мне всего 20 лет, у меня не такой большой жизненный опыт, поэтому я не буду делать вид, что точно знаю, как помогать в условиях войны. Я доверяю конкретным учреждениям и команде. Я знаю, что следует поддерживать такие организации, как Polish Humanitarian Action или Польский Красный Крест и другие, организованно помогающие и поддерживающие людей.

Я восхищаюсь силой и мужеством украинцев и горжусь поляками, которые оказывают огромную помощь украинцам, открывают свои дома и поддерживают беженцев на границах. Помощь пострадавшим - это наша первая реакция. Помощь нужна и, вероятно, потребуется и в будущем, поэтому важно поддерживать общественные организации, имеющие многолетний опыт работы во время гуманитарных кризисов.

Я хочу выразить солидарность с украинскими теннисистами. Я видела, что их предыдущие матчи давались им непросто, но они были очень важными. Я также считаю, что важно делать свою работу - играть в теннис. Когда мы играем и когда выигрываем, люди могут услышать нас. Когда мы играем, мы общаемся со СМИ со всего мира. То, что мы говорим, важно для наших болельщиков, и это огромная привилегия и ответственность", - написала Свентек на своей странице в Instagram.

Читайте также:

УПЛ призвала европейские чемпионаты прекратить трансляцию матчей в России

"Российскому обществу промыли мозги, Путин - террорист": Беленюк - о лжи пропагандистов РФ

"НАТО, закройте небо": капитан сборной Украины по баскетболу устроил новую антивоенную акцию