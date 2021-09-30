"Я расстроился, но это не мое дело": Фьюри впервые отреагировал на победу Усика над Джошуа

"Я расстроился, но это не мое дело": Фьюри впервые отреагировал на победу Усика над Джошуа

Тайсон полностью сконцентрирован на поединке с Деонтеем Уайлдером.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

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"Смотрел ли я бой Джошуа - Усик? Да. Был ли я абсолютно расстроен победой Усика? Да, так и было. Я надеялся, что Джошуа победит, но он не смог, но это не мое дело. Меня волнует только одно - победа над Деонтеем Уайлдером. Это самый опасный супертяжеловес. По моему мнению, Уайлдер уверенно побьет Джошуа, Усика и всех других супертяжеловесов. Однако ему не удастся победить меня", - сказал Фьюри в интервью Yahoo! Sports.

Кроме того, в комментарии изданию Mirror Фьюри заявил, что Усик в бою против Джошуа просто "сделал то, что должен был сделать".

"Усик сделал свою работу. Он сделал то, что должен был сделать. Джошуа теперь должен делать то, что должен. Я не могу сказать, что мне все это сейчас интересно, так как мне предстоит встретиться с "Бронзовым бомбардировщиком" (прозвище Уайлдера - прим.). Могу сказать одно, кто бы ни был следующим моим соперником, я разберусь с ним, как и с 31 бойцом перед этим", - сказал Фьюри.

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Бой между Фьюри и Уайлдером состоится 9 октября в Лас-Вегасе. Поединок был запланирован на 24 июля, но вспышка коронавируса в лагере "Цыганского Короля" заставил организаторов подвинуть дату грандиозной битвы.

Отметим, что это будет уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.

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