"Я раздражен": непобедимый британец пожаловался из-за предстоящего боя Усика

Джо Джойс недоволен тем, что не он станет следующим соперником украинца.

Британский боксер супертяжелого веса Джо Джойс выразил разочарование ситуацией вокруг предстоящего поединка чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

37-летний Джойс считает несправедливым, что его соотечественник Даниэль Дюбуа оказался первым в очереди на титульный бой с украинцем.

В ноябре 2020 года Джо нокаутировал Дюбуа, нанеся ему единственное поражение в карьере. Однако теперь Джойс оказался лишь третьим в списке обязательных претендентов на поединок с Усиком, пропустив вперед еще и хорвата Филиппа Хрговича.

"Я раздражен. Меня раздражает, что Дюбуа и Хргович впереди меня в очереди на бой с Усиком. Но, к сожалению, это вне моего контроля. Дюбуа повезло, что он потерпел сокрушительное поражение от меня, а теперь находится впереди меня в списке претендентов на чемпионский пояс. Такое только в боксе возможно.

На самом деле меня ничто не удивляет. Я просто терплю и жду своего шанса. Если я просто продолжу побеждать, то получу бой за титул чемпиона мира. Я бы хотел биться с Фьюри, Усиком, Джошуа. Возможно, Уайлдер последний в этом списке", – сказал Джойс в интервью Sky Sports.

В послужном списке Джойса 15 побед (14 – нокаутом) в 15 поединках. В своем последнем бою он в сентябре прошлого года нокаутировал новозеландца Джозефа Паркера и завоевал вакантный титул временного чемпиона WBO.

Напомним, Усик 29 апреля должен был биться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

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