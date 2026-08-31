"Я сам был на твоем месте": Владимир Кличко поддержал Итауму после поражения от Хрговича

Владимир Кличко / © Associated Press

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал победу нокаутом хорватского боксера Филиппа Хрговича над британцем Мозесом Итаумой в бою за вакантный титул IBF в хевивейте.

"Мой любимый принцип в методологии FACE — это Endurance (выносливость). И снова выносливость побеждает мастерство и талант, как вчера вечером в бою между Хрговичем и Мозесом.

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Поздравляю моего бывшего спарринг-партнера, единственного и неповторимого Филиппа Хрговича, ты с настоящий чемпион", — написал Кличко-младший на своей странице в Instagram.

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Владимир также поддержал Итауму, пожелав ему вернуться на самый высокий уровень.

"Я сам был на твоем месте, Мозес: ты сможешь вернуться и взлететь еще выше, если действительно этого хочешь", — добавил Кличко.

Итаума считался безоговорочным фаворитом в бою с Хрговичем. 21-летний британец полностью доминировал в ринге в течение восьми раундов и имел абсолютное преимущество на судейских записках. Во втором раунде Мозес даже отправил хорвата в нокдаун.

Однако в девятом раунде 34-летний Хргович воспользовался тем, что его соперник потратил слишком много сил, и переломил ход поединка — Итаума остановился и начал пропускать много ударов. В итоге рефери остановил бой за секунду до того, как угол Мозеса выбросил белое полотенце.

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После завершения боя Итаума не смог покинуть арену самостоятельно — британца вывезли на носилках, его глаза были закрыты, боксера сопровождали медицинские работники и члены его команды.

Итаума потерпел первое поражение на профиринге. Также в его активе 14 побед (12 — нокаутом).

Для Хрговича это 21-я победа на профессиональном ринге (16-я — нокаутом). Он проиграл всего один раз в карьере — в 2024 году британцу Даниелю Дюбуа в поединке за вакантный титул временного чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что в андеркарде поединка между Итаумой и Хрговичем украинец Денис Беринчик потерпел поражение от британца Сэма Ноукса.

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Также мы рассказывали, что Итаума записал первое видеообращение после сенсационного поражения нокаутом от Хрговича.

Кроме того, Хргович обратился к Итауме после зрелищной победы нокаутом в титульном бою.

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