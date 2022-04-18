"Я шокирован, такого ответа не ожидал": Петраков пригрозил выгнать игроков "Динамо" из сборной Украины

Наставник "сине-желтых" убежден, что интересы национальной команды должны быть превыше всего.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков возмутился отказом киевского "Динамо" 29 апреля отпустить своих игроков в расположение национальной команды для подготовки к матчам плей-офф отбора ЧМ-2022.

Ранее президент "бело-синих" Игорь Суркис объяснил решение столичного клуба. По его словам, футболисты "Динамо" не смогут прибыть вовремя в лагерь сборной из-за участия в благотворительных матчах в поддержку Украины. 12 игроков "бело-синих", вызванных в национальную команду, прибудут в распоряжение тренерского штаба Петракова только 23 мая.

"Скажу откровенно, я шокирован. Такого ответа я не ожидал. Прежде всего, хочу напомнить, если, возможно, кто-то забыл: в нынешнее военное время украинские клубы, к сожалению, лишены возможности участвовать в официальных играх, и только сборная Украины готовится к сверхважным международным матчам. К каким официальным поединкам готовится "Динамо" и каким регламентом ФИФА аргументирует свой отказ предоставить игроков в указанные в вызове даты?

В стране идет война, все внутренние соревнования приостановлены: регламент ФИФА применяется к официальным матчам, которых сейчас у наших клубов нет из-за войны. Какие интересы отстаивает киевский клуб сейчас? Хочу добавить, что о своем намерении организовать сбор 29 апреля УАФ известила все наши клубы, из которых мы приглашаем кандидатов в сборную, 11 апреля. Не помню, чтобы "Динамо" к тому времени объявило график благотворительных матчей, который привело в письме к нам.

Мне никто не звонил по телефону и ничего не предлагал. Какие-либо коррективы можно было бы внести, я могу понять клубные планы. Вот, например, ко мне обратился Дарио Срна из донецкого "Шахтера", попросив дать возможность сборникам сыграть в товарищеском матче дончан с "Хайдуком" 1 мая, после чего футболисты переедут в лагерь национальной команды. Один-два дня решающей роли не играют - и я пошел навстречу", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Петраков заявил, что футболистам сборной Украины разрешили выехать за границу именно для того, чтобы готовиться к поединкам национальной команды. Наставник "сине-желтых" подчеркнул, что либо игроки "Динамо" вовремя прибывают на сбор, либо их просто заменят другими.

"Здесь даже нечего комментировать. Только собрав исполнителей, которые образуют скелет команды, можно нарабатывать игровые схемы и готовиться к важным официальным матчам. Как может часть игроков готовиться отдельно от сборной, а их наставник - быть уверенным, что лучше подготовит сборников к поединкам национальной команды таким образом? Извините, но это - чушь!

Пока я главный тренер национальной команды, я отвечаю за ее подготовку к играм и результат. Все остальное - от лукавого. И еще одно: при всем уважении к спарринг-партнерам киевлян и к тому, что они поддерживают идею сбора средств на помощь украинской армии и украинскому народу, они не принадлежат к топ-клубам Европы, поэтому не следует извращать понятие!

Очевидно, что динамовцы могут провести эти игры и без сборников, к тому же, как мы уже видели, они успешно использовали фактор выступления своих арендованных футболистов в обеих командах товарищеского матча, как это было с Беньямином Вербичем. Это показательные поединки, и турнирный фактор в них не является первоочередным.

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что эта позиция клуба - это не идея футболистов: я постоянно на связи с ребятами и знаю, что они готовы приехать в сборную и защищать цвета Украины. Мой месседж один: есть вызов в национальную команду - 2 мая нужно быть в Словении. А руководству клуба хочу напомнить, что разрешения на временный выезд за границу футбольным клубам были предоставлены Министерством молодежи и спорта Украины именно по причине подготовки национальной команды к официальным играм. Раньше я уже благодарил клубы за эту инициативу и за то, что они предоставляют сборникам игровую практику. Но теперь мы собираем национальную сборную вместе - поэтому не нужно придумывать несуществующие причины и вставлять палки в колеса во время процесса подготовки главной команды. В стране идет война, и сейчас нет полутонов. Все должно быть четко: есть вызов в сборную - прошу явиться. Если нет - как это ни досадно, придется "Динамо" вернуться в Украину, а мне - заменить динамовцев игроками из других клубов", - сказал Петраков.

Полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия - Украина состоится 1 июня . Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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