"Я слишком большой и сильный": брат Фьюри самоуверенно пообещал остановить Усика

Хьюи Фьюри убежден, что сможет справиться с непобедимым украинским чемпионом.

Британский боксер супертяжелого веса Хьюи Фьюри, который является двоюродным братом обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, заявил, что способен победить чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

"Я остановлю Усика. Я слишком большой, слишком сильный, слишком быстрый. Верю, что побью Усика", – сказал брат "Цыганского короля" в интервью BBTV.

На счету 28-летнего Хьюи Фьюри 26 побед (15 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Напомним, Усик 29 апреля должен был биться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

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