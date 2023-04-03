"Я согласился на все условия": Усик рассказал о причинах срыва исторического боя с Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик прокомментировал срыв своего боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер признался, что выполнил все требования "Цыганского короля" для проведения объединительного поединка, однако британец все равно не собирался выходить с ним в ринг.

"Когда я понял, что боя не будет? Когда Тайсон Фьюри сказал о 70% на 30% (условия распределения гонорара – прим.). Вся моя команда сказала, что он сумасшедший. Я буквально на следующий день говорю: "Я согласен". Ну все типа: "Ого!" Здесь не в деньгах дело, а в поединке за "абсолюта", который ждет много людей. Деньги – это хорошо. Это дополнительно для моей семьи, я мог бы помочь тем, кто в этом нуждается. Но здесь именно поединок, его масштаб. Бой за "абсолюта", которого не было в хевивейте уже много десятилетий.

Он думал, что я не соглашусь, что я скажу: "Да нет!" Я согласился на эти условия, потом он сказал о реванше, хотя его команда вписывала реванш, а не моя. Потом, когда я и на это согласился, они написали: "Ок, давай тогда следующий поединок 70% на 30% в нашу пользу". Они говорят: "Вы вообще очумели". Я понимал, что это уже игра от Тайсона Фьюри. Мне кажется, он не тренировался. Он приходил в зал и кричал: "Я отбоксировал 15 раундов спарринга".

Послушай, можно отбоксировать 15 раундов по одной минуте, по 30 секунд. Он парень непредсказуемый, много чего хочет на собственный лад. Он даже не мог подумать, что я соглашусь на все условия, которые он предлагал. С ним нельзя быть уверенным на три процента или даже один, что он выйдет на поединок. Он играет в свою игру и считает себя королем", – сказал Усик в интервью YouTube-каналу Владимира Кобелькова.

Поединок между Усиком и Фьюри должен был состояться 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

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