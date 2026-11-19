Энтони Джошуа / © Associated Press

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Бывший чемпион мира в суперхтяжелом весе Энтони Джошуа сделал прогноз на свой грядущий бой против Тайсона Фьюри.

Эй Джей убежден, что сможет нокаутировать "Цыганского короля".

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Британский боксер заявил о намерении одержать досрочную победу над соотечественником в восьмом раунде.

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"Я специалист по нокаутам. Я нокаутирую его в восьмом раунде. Если этого не произойдет в первые 30 секунд боя, тогда так.

В нашем случае это чистая конкуренция, бой питбулей, жаждущих победы. Именно такую энергию мы привносим в дело. Мне приходилось участвовать в больших поединках, и мне не нужно проявлять неуважение к сопернику. Пока ты уважаешь меня, все будет уважительно вплоть до первого гонга. Но у меня плохие намерения. Я обдумывал, что именно хочу сделать, и скажу так: я просто собираюсь наносить удары с плохими намерениями" — сказал Энтони в интервью The Sun.

Бой Фьюри — Джошуа состоится 11 декабря на арене "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс). На кону будет стоять титул WBA Super в супертяжелом весе, который украинец Александр Усик летом сделал вакантным.

Ранее сообщалось, определилось время начала боя Фьюри — Джошуа.

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Также мы рассказывали, что Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем.

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