"Я супертяжеловес, а он – крузер": Дюбуа сделал амбициозное заявление перед боем с Усиком

Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от боя с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

Претендент на титулы украинца заявил, что ему нравится быть андердогом в предстоящем поединке.

Более того, британец по прозвищу "Динамит" считает, что Усик не является супертяжеловесом. Дюбуа рассказал, что настроен агрессивно действовать в ринге и одержать победу.

"Классно быть андердогом. Хотя есть давление, но я не слишком обращаю внимание на это. Как андердог, ты ничего такого не чувствуешь. Просто выходишь и разрушаешь соперника, навязываешь ему бой. Он – крузер, а я супертяжеловес, и мне необходимо это показать, быть агрессором в ринге. Мне 25 лет. Это мое время.

Я полностью настроен на победу. Я иду побеждать. Сейчас я во всеоружии, в боевом режиме. Будет еще несколько дней тренировок. Я устал, но должен пройти через это. Я отдохну, когда услышу финальный гонг. Когда становишься чемпионом, можешь отдыхать хоть весь остаток жизни", – сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Напомним, ранее был представлен яркий проморолик титульного боя Усик – Дюбуа.

Читайте также:

Усик – Дюбуа: непобедимый супертяжеловес назвал фаворита боя и предостерег украинца

Очень мощно: Усик похвастался формой за месяц до боя с Дюбуа (фото)

"Сломает его сердце": экс-чемпион мира сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа