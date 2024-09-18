"Я свободен, короновать меня не надо": Усик записал видеообращение после задержания в аэропорту Кракова

Боксер поблагодарил президента и дипломатов, которые поспособствовали его быстрому освобождению.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик записал видеообращение после своего задержания в аэропорту Кракова.
Боксер заявил, что произошли "некоторые недоразумения" и сообщил, что уже находится на свободе. Он также поблагодарил за свое быстрое освобождение украинских дипломатов и лично президента Украины Владимира Зеленского.
"Дорогие друзья, всем спокойной ночи. Все отлично, я свободен. Произошли некоторые недоразумения. Я хочу поблагодарить украинскую делегацию и посла Украины в Польше.
Лично хочу поблагодарить нашего президента, который очень волновался за это и лично решал этот вопрос. Владимир Александрович, спасибо вам лично.
Слава Богу за все и слава Украине. Все отлично. Я свободен, короновать меня не надо", – сказал Усик в сторис в Instagram.
Напомним, поздно вечером 17 сентября Усик был задержан в аэропорту Кракова, о чем свидетельствует видео, которое выложил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк.
Жена боксера Александра Усика Екатерина уже прокомментировала задержание своего мужа в аэропорту Кракова. По ее словам, беспокоиться не стоит. "Ничего криминального", – написала она.
Ранее сообщалось, что Усик впервые прокомментировал задержание в аэропорту Кракова. Ситуацию он назвал "недоразумением, которое быстро решилось".
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