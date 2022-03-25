"Я так больше помогу своей стране": Усик решил начать подготовку к реваншу с Джошуа (видео)

"Я так больше помогу своей стране": Усик решил начать подготовку к реваншу с Джошуа (видео)

Александр покинул Украину и будет защищать чемпионские пояса.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик выехал из Украины и будет готовиться к реваншу с Энтони Джошуа.

Об этом 35-летний спортсмен, который в первые дни российского вторжения вступил в территориальную оборону, сообщил на своей странице в Instagram.

"Всем добрый вечер. Я принял решение начать подготовку к матчу-реваншу с Энтони Джошуа. Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем я буду стоять в терробороне и буду бегать с автоматом по Киеву.

Дорогие друзья, очень большое количество моих близких позвонило мне и поддержало в этом. Злопыхатели, добра вам и счастья, радости и мира. Все будет слава Богу, и все будет Украина. Всем добра", - сказал Усик в видеообращении.

Напомним, в ночь на 26 сентября Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщал, что реванш может состояться в июне этого года.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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