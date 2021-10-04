"Я тебя сейчас вытащу, спускайся сюда": Селезнев угрожал болельщику физической расправой в матче УПЛ (видео)

"Я тебя сейчас вытащу, спускайся сюда": Селезнев угрожал болельщику физической расправой в матче УПЛ (видео)

И это при том, что игрок только отбыл дисквалификацию.

Футболист ужгородского "Миная" Евгений Селезнев, похоже, вляпался в очередной скандал.

36-летний форвард в поединке 10-го тура украинской Премьер-лиги против "Металлиста-1925" пригрозил одному из болельщиков, когда тот начал вспоминать выступления игрока за российскую "Кубань".

"Селя — в РПЛ", — кричали фанаты, намекая на прошлые выступления Евгения в России. Селезнев не выдержал, подошел к трибунам, начал отвечать на провокации болельщиков и угрожал разобраться с кем-то из них.

С ответом Селезнев не замедлил: я тебя сейчас вытащу (неразборчиво), хочешь? Спускайся сюда! А можно я сюда вылезу? А можете мне его сюда вытащить? Последние две фразы нападающий адресовал стюарду стадиона.

А вот и второе видео этого инцидента.

Сам матч завершился минимальной победой "Металлиста-1925" со счетом 1:0 ;

; В этом сезоне на счету Селезнева восемь матчей в УПЛ и ни одного результативного действия. "Минай" с 6 баллами идет на предпоследней позиции;

В прошлом сезоне Селезнев играл за "Колос", но со скандалом покинул клуб после зимней паузы. СМИ писали, что форвард пришел на товарищеский матч в нетрезвом состоянии.

Добавим, Селезнев только перед игрой с харьковчанами отбыл двухматчевую дисквалификацию за демонстрацию среднего пальца фанатам.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Селезнев попал в новый скандал, выйдя на матч УПЛ с донецким "Шахтером" без нашивки "Слава Украине".

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