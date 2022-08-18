"Я тигр? Я белый кролик": Усик остроумно рассмешил журналиста перед реваншем с Джошуа (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отметился интересным высказыванием во время общения с прессой в преддверии второго поединка с Энтони Джошуа.

Украинского чемпиона попросили подробнее рассказать о его патриотическом образе на пресс-конференции.

"На мне национальная одежда казаков-воинов. Это красные брюки, сапоги, вышиванка наша. Война в Украине добавляет мотивации. Вера моя, Господь мой, народ мой добавляет мне мотивации, семья моя", - прокомментировал Усик.

После этого Александра попросили объяснить одну из его фраз из пресс-конференции. Украинец ответил по-философски и с порцией юмора.

"Как объяснить мое выражение "Мы с Энтони Джошуа рождены для того, чтобы соперничать за жизнь"? Коротко не могу - это тяжело. Солнце поднимается - поднимаемся мы. Косуля бежит - за ней бежит тигр. Для того, чтобы жить, ей нужно убежать от него. Чтобы жить ему, надо поймать и съесть ее. Кто не соревнуется - тот не живет. Я тигр? Оу... Я - белый кролик", - сказал Усик, чем изрядно рассмешил журналиста Sky Sports.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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