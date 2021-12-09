"Я трансгендеров не бью": скандальный футболист Селезнев высказался о своих угрозах в сторону журналиста

Евгений заверил, что не опасается привлечения к ответственности за свои слова.
Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал свой конфликт с журналистом и ведущим программы "ТаТоТаке" Андреем Сенькивым.
В выпуске от 25 ноября журналист распространил информацию о нарушении игроком дисциплины. Это сильно разозлило Селезнева и он начал звонить по телефону Сенькиву, обматерил его и угрожал расправой.
В ответ ютуб-канал "ТаТоТаке" опубликовал запись разговоров Селезнева с Сенькивым. Сам же журналист написал на футболиста заявление в полицию.
В комментарии Tribuna.com Селезнев заявил, что не боится ответственности за оскорбления и угрозы в адрес журналиста.
- Наделали вы сегодня шума с Сенькивым.
- Я наделал? Или он?
- Ваши с ним отношения.
- У меня нет с ним отношений, я его знать не знаю.
- За Андрея уже заступился депутат ВР Гончаренко и попросил полицию взять под контроль ваши угрозы физического насилия. Не боитесь привлечения к ответственности?
- За что именно?
- Вы сказали, что хотите набить Сенькиву лицо.
- Гончаренко - это тот, что из Одессы?
- Да.
- Ха-ха-ха. Ну, пусть привлекает к ответственности. Я же не против, если есть за что. Если Сенькив говорит, что он не мужчина, а трансгендер, я должен трансгендеру бить лицо?
- А у вас плохое отношение к трансгендерам?
- Нет. Но если он не мужчина и не женщина, то кто он тогда?
- Наверное, он пошутил.
- Не знаю. Как можно такое на себя сказать?
- Поедете к нему в студию и будете разбираться?
- Я трансгендеров не бью. Куда я буду ехать. Это были эмоции. Я не имел права говорить на камеру матом, потому что на меня смотрят дети, которые равняются на кого-то. Гончаренко написал это, но пусть он за собой смотрит. За мной смотреть не надо.
- Еще есть комитет этики и честной игры, от которого тоже может прилететь.
- А я нечестно играю?
- Вы обзывали Сенькива и угрожали ему.
- Он сам себя обозвал, сказал, что он трансгендер. Не я его обзывал.Он дает неправдивую информацию. Его набрала команда во главе с тренером и мной. Он говорит: "Я так думаю". Почему ты имеешь право писать вранье, если ты считаешь себя журналистом? Получается, ты врун.
- Может, ему кто-то из клуба слил эту информацию.
- Никто ничего не сливал. Если бы было что сливать, то слили бы. Но он просто придумал это. За каждое свое слово я отвечу. Полиция - без вопросов. То, что говорит Гончаренко, мне до сраки, до самой дупы. Н***я себе, великий депутат. Одессит будет говорить, чтобы меня на контроль взяли. Да пусть возьмут, я не против. За что брать? За справедливость? Если это правда, в чем проблема? Я ни за что переживать не буду. Если я прав, то я прав, - сказал Селезнев.
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