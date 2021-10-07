"Я творю историю": Фьюри пообещал нокаутировать Уайлдера и надменно "уколол" Усика

Британский чемпион в пренебрежительном тоне упомянул об украинском боксере.

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри на финальной пресс-конференции перед поединком с американцем Деонтеем Уайлдером заявил, что победит "Бронзового бомбардировщика" нокаутом.

"Цыганский король" сказал, что он единственный из чемпионов, кто еще не проигрывал, не считая Александра Усика, который "пять минут был чемпионом мира".

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"Уайлдер - психологически слабый человек. Я нокаутирую его. Если я уничтожил Уайлдера в реванше, то в третьем поединке будет еще хуже.

Среди чемпионов я остался последним. Я единственный из нас, кто еще не проигрывал. А, я забываю, что Усик пять минут был чемпионом мира. Я говорил о группе, которая была раньше - последние 10 лет. Я последний, кто еще здесь, первый двукратный чемпион мира. У меня нет ни одного поражения. Я творю историю", - резюмировал Фьюри.

Бой между Фьюри и Уайлдером состоится 9 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. В Украине это будет уже утро 10 октября. Ориентировочное время начала поединка - не ранее 05:00 по киевскому времени.

На кону в бою между Фьюри и Уайлдером будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе, которым владеет Фьюри. Остальные три самые престижные титулы хэвивейта - WBA, WBO и IBF - сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Сначала бой Фьюри и Вайллдера был запланирован на 24 июля, но вспышка коронавируса в лагере "Цыганского Короля" заставила организаторов подвинуть дату грандиозной битвы ;

; Это будет уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 Фьюри нокаутировал американца ;

; В активе 33-летнего Фьюри 31 поединок на профессиональном ринге 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья;

На счету 35-летнего Уайлдера 42 победы (41 - нокаутом), одна ничья и одно поражение. В своем последнем бою в феврале 2020 американец проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.

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