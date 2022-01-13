"Я убью тебя!": звезда "Ювентуса" чуть не подрался с представителем победителя Суперкубка Италии (видео)

"Я убью тебя!": звезда "Ювентуса" чуть не подрался с представителем победителя Суперкубка Италии (видео)

Бонуччи грозит дисквалификация.

В среду, 12 января, миланский "Интер" в напряженной борьбе обыграл туринский "Ювентус" и стал обладателем Суперкубка Италии-2021 .

Решающий гол забил на 120-й минуте Алексис Санчес. Этот гол спровоцировал скандальную ситуацию: секретарь "Интера" Кристиано Моццилло бурно праздновал забитый мяч рядом с защитником "Ювентуса" Леонардо Бонуччи и этим разозлил футболиста.

"Ты празднуешь прямо перед моим лицом, зачем ты это делаешь? Я убью тебя!" – кричал взбешенный Бонуччи. Моццилл попытался успокоить Бонуччи и отодвинуть его от себя. К счастью, драки удалось избежать.

Ma che ha fatto Bonucci al gol di Sanchez? pic.twitter.com/XMxUehnwz4 — Roberto Dupplicato (@duppli) 12 января 2022

Теперь защитнику грозит дисквалификация за неспортивное поведение матча.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Tempo, свидетелями происшествия были федеральные следователи. Если они обратятся в спортивный суд, то это грозит защитнику сборной Италии отстранением от участия в будущих играх Серии А.

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