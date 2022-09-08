"Я улучшенная версия Усика": Фьюри обещает сделать с украинцем то, что Боу устроил Холифилду

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри убежден, что без проблем справится с украинцем Александром Усиком в бою за "абсолюта".

"Цыганский король" продолжает делать громкие заявления в адрес чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика. Тайсон Фьюри назвал свои преимущества над украинцем в бою за абсолютного чемпиона мира супертяжелого веса.

"Я могу делать все, что делает Усик, но лучше. Я улучшенная версия Усика. Никогда не видел боксера быстрее меня. Все думают, что он быстр, просто потому, что он средневес.

Я сильнее, у меня вдвое длиннее руки, я на 30 сантиметров выше и я храбрее. Почему? Храбрость – это когда ты поднимаешься с конваса и сражаешься в 12-м раунде после того, как тебя наглухо нокаутировали.

Храбрость – это когда ты дважды поднимаешься в четвертом раунде, чтобы положить засранца на канвас в 11-м. Вот что такое бойцовская храбрость.

Я сделаю с этим маленьким европейцем, что Риддик Боу сделал с Эвандером Холифилдом в первом и третьем боях. Красивый большой парень всегда поразит хорошего маленького парня. Он хороший маленький боец, а не хороший большой", – цитирует Фьюри WMMAA.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 — нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

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