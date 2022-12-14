"Я уничтожу эту сосиску": Фьюри обещает нокаутировать Усика в бою за "абсолюта"

Чемпион WBC Тайсон Фьюри поделился мыслями о бое с обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком за звание "абсолюта" супертяжелого веса.

"Я могу вам гарантировать на 100%, что вы не увидите моего поединка с Джошуа. Я нокаутирую парня, который дважды его избил. Что они тогда обо мне скажут? Эй Джея, мужчина, который заставил его плакать после боя, будто он маленькая девочка.

Я его побью, уничтожу эту сосиску. У него нет криптонита против меня. Он маленький засранец для меня. Я заставлю его танцевать. Увидим, насколько он хорош боксер", – сказал Фьюри в комментарии iFL TV.

Напомним, после своей победы над Дереком Чисорой Фьюри вызывающе вызвал украинца на бой. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

Ожидается, что поединок состоится в начале 2023 года. Стороны пока не подписали контракт на бой, поэтому он не утвержден официально.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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