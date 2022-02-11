"Я ушел с этого мира на пять минут": звездный датчанин вспомнил, как пережил остановку сердца во время Евро-2020

"Я ушел с этого мира на пять минут": звездный датчанин вспомнил, как пережил остановку сердца во время Евро-2020

Датский хавбек прокомментировал момент, разделивший его жизнь на "до" и "после".

Полузащитник сборной Дании и Брентфорда Кристиан Эриксен поделился воспоминаниями об остановке сердца во время поединка Евро-2020.

"Я ушел из этого мира на пять минут – до того момента, пока мое сердце не завели снова. Я помню абсолютно все, за исключением этих пяти минут. Мне потом сказали, что прошло 5 минут. А так, я помню все — как по мне" бросили из аута, как мяч ударился о мое колено, что произошло дальше — я уже не знаю.

Потом я пришел в себя, а вокруг меня было много людей, я почувствовал, что кто-то давит мне на грудную клетку, чтобы я снова задышал. Я открыл глаза и увидел всех этих людей рядом со мной и не понял, что происходило.

В тот момент я вообще не представлял, что произошло. Я думал: "Что-то случилось с моими ногами? Я сломал спину? Могу ли я приподнять ногу?" В общем, я просто пытался понять, что случилось.

Потом в больнице я услышал, как кто-то сказал: "Как долго он был без сознания?", а кто-то ответил: "Пять минут". Вот тогда я впервые услышал, что произошло", — рассказал Эриксен в интервью BBC.

Недавно звездный форвард вернулся к футболу – Эриксен подписал контракт на полгода с новичком АПЛ "Брентфордом".

Ранее Эриксен играл за миланский "Интер", который в середине декабря объявил о расторжении контракта с датчанцем . Подобное решение клуба связано со здоровьем 29-летнего полузащитника. Дело в том, что теперь Эриксен должен играть только с дефибриллятором, а это запрещено итальянским законодательством;

. Подобное решение клуба связано со здоровьем 29-летнего полузащитника. Дело в том, что теперь Эриксен должен играть только с дефибриллятором, а это запрещено итальянским законодательством; Эриксен выступал за "Интер" с января 2020 года. За миланский клуб он сыграл 60 матчей и забил восемь голов во всех турнирах, став чемпионом Италии сезона 2020/2021;

"Брентфорд" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ. После 23 туров в активе "пчел" 23 очка.

Кристиан Эриксен потерял сознание на поле: что известно

12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания — Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.

потерял сознание на поле во время матча Дания — Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился. На поле появились врачи, чтобы оказать игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибрилляцию сердца, пока партнеры закрывали пострадавшего от камер. Игрок был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось.

Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно – команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.

доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно – команда Финляндии Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы. Позже врач сборной Дании Мортен Боэсен рассказал о состоянии Эриксена , а в Сети появилось видео с футболистом из больницы.

, а в Сети появилось из больницы. 15 июня Эриксен впервые вышел на связь . Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все хорошо.

. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все хорошо. 17 июня Датский футбольный союз сообщил, что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риск для здоровья футболиста в будущем.

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